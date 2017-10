Surfista Frederico Morais apura-se para terceira ronda em França

Hoje às 17:11 Facebook

O português Frederico Morais venceu, esta quinta-feira, a sexta bateria da segunda ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial de surf, a decorrer em Hossegor, assegurando a presença na terceira ronda.

Depois de ter falhado o apuramento direto na primeira ronda, numa bateria em que caiu mais vezes do que o habitual, "Kikas" entrou muito forte, com um resultado combinado de 14,03 (7,33 e 6,70), complicando a tarefa ao australiano Jack Freestone.

Já perto do final, o australiano marcou uma onda com 7,20, mas o português respondeu com uma onda de 7,93, obrigando Freestone a ter que efetuar uma onda acima dos 8,06, o que já não veio a suceder. Frederico triunfou com um total de 15,26 (7,33 e 7,93)