A surfista brasileira Luzimara dos Santos morreu, esta quarta-feira, atingida por um raio quando treinava numa praia de Fortaleza. Um rapaz de 17 anos ficou ferido com gravidade.

Luzimara ainda foi transportada para o hospital com vida, mas acabou por morrer na unidade hospitalar, quando recebia assistência médica. "Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Cheguei aqui no momento em que a nossa atleta profissional recebeu a descarga elétrica em cima dela", disse Gerardo Júnior, um comerciante local, que ajudou no salvamento.

Segundo disse ao portal G1 a mãe da atleta, ela costumava treinar naquele local da praia Leste-Oeste. Esta manhã, começou a chover e o raio atingiu a atleta, mas foi sentido por mais seis pessoas que se encontravam na água. Um surfista de 17 anos foi resgatado do mar por populares e encontra-se internado em estado grave.

Luzimara estava a treinar para o Campeonato Brasileiro de Surf 2019, que vai ter uma etapa em Fortaleza nos dias 6 e 7 de abril, revelou o treinador Jeová Rodrigues.