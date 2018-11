Surfista portuguesa esfaqueada após tentativa de violação

JN Hoje às 21:15 Facebook

A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis foi esfaqueada, na passada sexta-feira, depois de ter sido alvo de uma tentativa de violação. O relato do incidente foi feito pela mesma esta segunda-feira, no Facebook.

"Raiva, frustração, dor, medo, nem sei bem o que sinto... Não só por saber a sorte que tive, mas o facto de o filho da p... ainda andar por aí", começou por escrever a atleta portuguesa.

"Ia para casa sozinha de noite quando um homem tentou violar-me. Não conseguiu. Tive o sangue frio de dar-lhe uma joelhada nos testículos e depois esfaqueou-me na barriga. Tenho muito respeito pelas mulheres que não conseguem reagir como eu e são violadas por estes loucos que andam à solta e deviam estar no inferno. Graças a Deus, estou viva", destacou.



De acordo com o site Beachcam, Mariana Rocha Assis estava sozinha no paredão do Estoril, quando foi abordada por um indivíduo.

A surfista foi assistida no hospital e está a recuperar em casa.