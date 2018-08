Suspensão tira Bruno de Carvalho do banco de suplentes no dérbi

Sofia Esteves Teixeira 02 Maio 2018 às 17:53 Facebook

O Conselho de Disciplina suspendeu, esta quarta-feira, o presidente do Sporting por seis dias, impedindo-o de estar no banco de suplentes no jogo frente ao Benfica, agendado para sábado.

O banco de suplentes dos leões não vai poder contar com a presença de Bruno de Carvalho no jogo de sábado frente ao Benfica.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu castigar o presidente do clube de Alvalade com seis dias de suspensão pelas declarações proferidas no Facebook sobre o presidente do Braga, António Salvador.

"És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota aldrabão... Adoras ser o Presidente do Benfica B... Agora faz mais um comunicado...", escreveu então o líder do Sporting.