Svilar e João Félix titulares frente ao P. Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe o P. Ferreira a contar para a Taça da Liga. Svilar e João Félix são algumas das novidades do onze das águias.

Para este encontro, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi, Salvio e Yuri Ribeiro. Do lado dos castores, Vítor Oliveira pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Yuri Ribeiro, Alfa Semedo, Krovinovic, Gedson, Zivkovic, João Félix e Seferovic.

Onze do P. Ferreira: Carlos Henriques; João Medeiros, Rui Correira, Marcos Valente e Paulo Henrique; Ibrahim; Vasco Rocha e Christian; Fatai, Douglas Tanque e André Leal.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria).