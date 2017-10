Svilar é o guarda-redes mais jovem de sempre na Liga dos Campeões

Hoje às 20:03 Facebook

O futebolista belga do Benfica Mile Svilar tornou-se esta quarta-feira no guarda-redes mais jovem de sempre a estrear-se numa partida da Liga dos Campeões, na partida da terceira jornada do grupo A, frente ao Manchester United.

Svilar, de apenas 18 anos e 52 dias, chegou aos 'encarnados' no mercado de verão, proveniente do Anderlecht, da Bélgica, e estreou-se na baliza do Benfica na vitória (1-0) sobre o Olhanense, que resultou na passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Com a primeira aparição na 'Champions', o guardião belga supera a marca do jogador do F. C. Porto Iker Casillas, que se estreou com 18 e 118 dias ao serviço do Real Madrid.

O Benfica, último classificado do grupo A, com duas derrotas em dois jogos, recebe o líder Manchester United, que tem seis pontos, no Estádio da Luz, pelas 19:45, num jogo que será dirigido pelo alemão Felix Zwayer.