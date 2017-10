Svilar: "Podia ter feito melhor"

JN Hoje às 23:07 Facebook

No final da derrota (1-0) frente ao Manchester United, Svilar garantiu que podia ter feito melhor para evitar o erro que deu o golo da vitória à equipa inglesa.

Svilar foi a grande novidade no onze do Benfica que esta quarta-feira defrontou o Manchester United. No entanto, o belga teve uma estreia agridoce: um erro fatal deu o golo da vitória aos "red devils" e a terceira derrota do Benfica em outros tantos jogos na Liga Milionária.

"Podia ter feito melhor. Nada posso fazer agora. Estou mentalmente preparado para isto, não posso voltar atrás. Faz parte do meu crescimento. Era um jogo como todos os outros. No Benfica tentamos vencer sempre, diante dos nossos adeptos fantásticos. Não podemos estar contentes com a derrota", explicou o jovem guarda-redes.

Svilar contou, ainda, o que lhe pediu Rui Vitória:

"Rui Vitória disse-me para jogar como treino e como nos restantes jogos que fiz. Penso que tenho a confiança do treinador e da equipa, mas há outros. Todos os guarda-redes têm a sua qualidade e podem jogar".