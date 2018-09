Svilar titular no Benfica frente ao Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:01 Facebook

O Benfica defronta, este sábado no Estádio da Luz, o Rio Ave em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga. Svilar estreia-se na baliza esta temporada, enquanto Conti soma a primeira titularidade em jogos oficiais. Yuri Ribeiro e Alfa Semedo também vão a jogo.

Para o encontro deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi, Corchia, Krovinovic e Jonas. Do lado do Rio Ave, Fábio Coentrão, Nélson Monte, Murilo, Ronan, Joca, Nuno Santos e Makaridze, também lesionados, não vão a jogo.

Onze do Benfica: Svilar, André Almeida, Conti, Jardel, Yuri Ribeiro, Gedson, Alfa Semedo, Pizzi, Salvio, Seferovic e Rafa

Onze do Rio Ave: Leo Jardim, Junio Rocha, Borevkovic, Buatu, Afonso Figueiredo, Jambor, Schmidt, Diego Lopes, Gabrielzinho, Galeno e Vinicius.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Oliveira (Porto).