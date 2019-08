Taarabt renova com o Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Taarabt. O marroquino de 30 anos prolongou a ligação ao clube encarnado até julho de 2022.

Taarabt foi contratado em 2015 aos ingleses do Queens Park Rangers mas acabou por jogar pela equipa B do Benfica, devido a problemas disciplinares, e nunca foi utilizado por Rui Vitória. Na época passada, já com Bruno Lage no comando da equipa, foi reintegrado no plantel e estreou-se em março, frente ao Tondela. Na época passada, disputou sete jogos.

O médio de 30 anos estava em final de contrato com as águias mas o Benfica decidiu esta quarta-feira estender a ligação: Taarabt renovou até julho de 2022 e elogiou o grupo encarnado.

"Estou muito feliz e muito ansioso por este novo capítulo na minha vida. É um voto de confiança e estou muito orgulhoso por o clube acreditar em mim. Tivemos um bom início de época mas a temporada só agora está a começar. Estamos focados nos objetivos e vamos pensar num jogo de cada vez. Já tenho muitos anos de futebol mas o espírito desta equipa é algo que eu não vi muitas vezes. Temos um grupo muito bom, tivemos o melhor início possível mas faltam ainda muitos jogos. Temos de encarar cada jogo como uma final. Nunca perdi a minha confiança porque sei o que posso dar à minha equipa", disse o jogador em declarações à BTV.