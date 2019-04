Taça do Rei e Supertaça mudam de formato

Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação espanhola anunciou alterações nas duas competições que estão sob a sua alçada, apesar da oposição dos clubes.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aprovou esta segunda-feira alterações ao formato da Taça do Rei e da Supertaça, apesar da oposição dos clubes da liga principal.

A principal alteração à Taça do Rei de Espanha prende-se com a passagem para um sistema de jogo único em todas as eliminatórias até às meias-finais, enquanto a Supertaça passa a ter um formato de final four, com os dois melhores posicionados na La Liga e os finalistas da Taça.

As mudanças, que entram em vigor na temporada 2019/20, ainda poderão ser contestadas pela Liga de clubes, que votou contra as novas medidas na assembleia geral, há uma semana, por não ter estado envolvida na discussão.