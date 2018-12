Taça Libertadores foi entregue ao River Plate com uma gralha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:43 Facebook

A CONMEBOL divulgou nas redes sociais uma foto do troféu entregue ao River Plate e é possível ver uma gralha no nome de um dos vencedores.

A segunda mão final da Taça de Libertadores, que ditou o River Plate como grande vencedor, ainda mexe. A CONMEBOL volta a estar debaixo de fogo, desta vez por causa do troféu, que tinha uma gralha.

Pouco depois do apito final a CONMEBOL partilhou uma fotografia do troféu nas redes sociais para exibir a conquista do River Plate. Mas, logo acima do nome dos millonarios, estava uma gralha: o vencedor de 2009 foi apresentado como Club Estudientes de la Plata, e não Estudiantes, como deveria ser.