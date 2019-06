Taça UEFA de 2003 no equipamento alternativo dos dragões

Hoje às 13:43 Facebook

O F. C. Porto divulgou esta segunda-feira o equipamento alternativo para a época 2019/20. O amarelo "foi escolhido a partir do bilhete para a final" da Taça UEFA de 2003.

Amarelo à F. C. Porto, ou, pelo menos, à F. C. Porto da época 2002/03, que terminou com os dragões a conquistarem a Taça UEFA.

Esse foi, aliás, o mote da escolha da cor do equipamento alternativo dos dragões para a temporada que se avizinha.

"Esta criação homenageia um dos jogos mais míticos da história do F. C. Porto: a final de Sevilha, ganha ao Celtic de Glasgow por 3-2. O amarelo 'lemon chrome', que predomina no equipamento, foi escolhido a partir do bilhete para a final, como certamente todos os que lá estiveram não esquecem. Uma faixa em azul 'snorkel', de um ombro ao outro, completa a camisola", lê-se no site oficial do clube.

"A nossa ideia passava por apresentar um equipamento que proporcionasse algo diferente aos adeptos, mantendo um estilo único e ligado à história do F. C. Porto", explicou Kenny McCallum, diretor da New Balance Football.

De acordo com a nota oficial, este equipamento é para ser usado "principalmente, nos jogos fora de casa".