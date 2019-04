TAD suspende interdição do Estádio D. Afonso Henriques

João Faria Hoje às 12:48 Facebook

A receção deste sábado ao Desportivo de Chaves decorrerá no palco habitual do emblema minhoto.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) notificou, nesta sexta-feira, o Vitória de Guimarães, sobre a providência cautelar interposta na sequência de processo disciplinar instaurado aos vimaranenses pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, notificação essa que tem efeitos suspensivos imediatos, em relação à decisão de interdição do Estádio D. Afonso Henriques por um jogo.

Ao atender aos argumentos apresentados pelo emblema vimaranense, o TAD abriu caminho à realização, neste sábado, do jogo Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves, da 28.ª jornada da Liga, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Em causa estão factos ocorridos no dérbi minhoto Vitória de Guimarães-Sporting de Braga (1-1), da oitava jornada do campeonato desta época, relacionados com a apreensão de material pirotécnico no interior do recinto dos vitorianos.