Tanque atropela Casa Pia e conduz Paços de Ferreira aos oitavos

O Paços de Ferreira venceu este domingo na receção ao Casa Pia, do Campeonato de Portugal, por 3-1, qualificando-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, num jogo com três grandes penalidades e duas expulsões.

O avançado brasileiro Douglas Tanque foi a figura do jogo, ao anotar os dois primeiros golos do jogo e dos pacenses, aos 14 e 54 minutos, apesar de ter falhado ainda o terceiro, de grande penalidade, aos 87.

Douglas Tanque, que já é um dos melhores marcadores da competição, com um total de cinco tentos, viu pouco depois o colega de equipa Vasco Rocha marcar o terceiro da equipa e descansar os adeptos, aos 89.

O Casa Pia, que jogou os últimos minutos reduzido a nove elementos, ainda podia ter entrado na discussão do resultado, mas Gonçalo Gregório, que tinha reduzi, aos 65 minutos, de grande penalidade, falhou um novo castigo máximo, aos 90+4.

O Casa Pia apresentou-se em campo com três defesas e um meio campo alargado a municiar os três avançados, privilegiando um futebol apoiado e positivo, o que lhe garantiu mais tempo de posse de bola e, em certa medida, surpreendeu os pacenses.

Embora quase sempre mais reativos, os líderes da Liga Pro tiveram frieza e marcaram na primeira oportunidade que criaram, na sequência de um livre da direita, por Douglas Tanque, aos 14 minutos.

O golo deu ânimo aos pacenses, que até ao intervalo poderiam ter voltado a marcar, mas Wagner, aos 17, 26 e 43 minutos, falhou na finalização. Seria, no entanto, o extremo brasileiro a assistir Tanque para o segundo golo, aos 54 minutos, num contra-ataque que o compatriota finalizou de cabeça.

Reagiu o Casa Pia, a quem faltou quase sempre critério na finalização, conseguindo dar esperança aos seus adeptos, quando Bruno Santos cometeu falta na área pacense sobre Gonçalo Gregório, que se encarregaria de marcar e reduzir para 2-1, aos 65 minutos.

O jogo ficou aberto e as oportunidades sucederam-se, com maior insistência na área do Casa Pia, que arriscava mais, abrindo espaços na sua defesa, e ainda viu Miguel Bandarra, aos 81 minutos, e Ivan Dias, aos 85, serem expulsos.

O Paços dispôs de uma grande penalidade, mas Tanque permitiu a defesa ao guarda-redes, que nada pôde fazer quando Vasco Rocha, dois minutos depois, aos 89, lhe surgiu na frente a emendar um centro de Bruno Teles e, na resposta, Gonçalo Gregório falhou o segundo golo do Casa Pia, também ao errar um castigo máximo.