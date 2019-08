JN Hoje às 10:52 Facebook

A derrota do Sporting, por 5-0, frente ao Benfica, no jogo da Supertaça ainda está bem presente na memória de alguns adeptos. Na madrugada desta sexta-feira, foi colocada uma tarja em frente ao Estádio de Alvalade onde se pode ler "Tolerância zero! Suem a camisola!".

O Sporting continua a preparar a estreia na Liga, marcada para sábado, frente ao Marítimo, no Estádio dos Barreiros.