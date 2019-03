Hoje às 14:30 Facebook

Jogadora australiana foi alvo de inúmeros comentários devido a uma fotografia a dar um pontapé durante um jogo de râguebi

Tayla Harris é jogadora australiana e considera que foi "abusada sexualmente nas redes sociais" devido aos inúmeros comentários a uma fotografia sua a dar um pontapé durante um jogo da AFLW. Tayla pretende avançar com processos contra quem a difamou.



"Era comentários repulsivos de natureza sexual que me fizeram sentir desconfortável ", afirmou Tayla Harris, à rádio australiana RSN.



A fotografia foi publicada na página de Facebook da televisão australiana Seven que, numa primeira reação depois de rebentar a polémica retirou a publicação, tendo voltado a republicá-la com uma mensagem: "A nossa intenção era destacar a capacidade atlética incrível de Tayla Harris e celebrar as mulheres no futebol".



Também Tayla Harris divulgou a imagem em questão no Twitter com a legenda: "Aqui está uma fotografia minha a trabalhar ... Pensem nisso antes de fazer comentários depreciativos, seus animais".