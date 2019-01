Coordenador de equipa do Benfica suspenso 12 dias

Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O "team manager" do Benfica Tiago Pinto foi esta terça-feira suspenso por 12 dias por palavras dirigidas ao árbitro na vitória em casa do Vitória de Guimarães (1-0), na 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Segundo o mapa de castigos, hoje publicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o dirigente terá ainda de pagar uma multa de 574 euros.

As deliberações do CD notam ainda uma suspensão de 22 dias para o antigo treinador das águias Rui Vitória, multado em 5740 euros por declarações à comunicação social em 28 de setembro de 2018.

Por seu lado, a pena aplicada ao coordenador de equipa do Sporting, Beto Severo, foi reduzida para 23 dias (era 30), com uma sanção pecuniária de 2870 euros, num caso relativo ao Tondela-Sporting (2-1).

Entre as suspensões, destaque para a do sérvio Nemanja Gudelj, que vai desfalcar os leões no próximo jogo do campeonato, e para o Vitória de Setúbal, que não terá três elementos por castigo na 19.ª jornada: Éber Bessa, Cascardo e José Semedo.