Telles sem lugar na lista de compras do Atlético de Madrid

Nuno A. Amaral Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral portista tem outros clubes na peugada, mas os dragões tentam segurá-lo e apontam para cláusula de 40 milhões.

O Atlético de Madrid já pescou o central Felipe no Dragão, a troco de 20 milhões de euros, e prepara-se para oficializar o médio Herrera, em fim de contrato com o clube da Invicta, mas a esta dupla não irá juntar-se Alex Telles.

Ao que o JN apurou, junto de fonte próxima do clube espanhol, o lateral-esquerdo do F. C. Porto não faz parte da lista de compras dos "colchoneros", nem das prioridades do treinador Diego Simeone, que aponta a mira ao uruguaio Mathias Olivera, do Getafe.