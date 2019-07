Telma Monteiro em sétimo lugar no Grande Prémio de Zagreb

JN Hoje às 15:55 Facebook

A judoca Telma Monteiro foi, esta sexta-feira, a melhor representante portuguesa no primeiro dia de competição do Grande Prémio de Zagreb, ao atingir a repescagem para a medalha de bronze na categoria de -57 kg, terminando no sétimo lugar.

Telma Monteiro foi batida pela sul-coreana Jandi Kim no primeiro combate da repescagem pelo último lugar do pódio, ao ser penalizada com o terceiro "shido" no período de ponto de ouro.

Antes, a judoca portuguesa tinha vencido a belga Mina Libeer e a austríaca Sabrina Filzmoser, ambas por ippon, falhando a luta pelas medalhas de ouro e prata ao perder com a britânica Nekoda Smythe-Davis, vice-campeã mundial, cedendo por waza-ari.

Os restantes judocas lusos tiveram um desempenho maios modesto, apesar de Rodrigo Lopes, a fazer a estreia em provas da World Tour, ter eliminado russo Albert Mongush e o alemão Moritz Plafky, antes de ser afastado pelo turco Mihrac Akkus nos oitavos-de-final da categoria de -60 kg, na qual Miguel Pisco foi batido na estreia pelo búlgaro Valentin Alipiev.

Em -66 kg, Sergiu Oleinic, que há dois anos conquistou a medalha de prata nesta competição, eliminou o belga Kenneth Van Gansbeke, mas perdeu na segunda ronda, frente ao francês Kilian Le Blouch, enquanto João Crisóstomo não passou do combate inaugural, ante o uzbeque Mukhriddin Tilovov.