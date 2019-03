Hoje às 15:08 Facebook

Dragões seguraram um dos grandes talentos da formação. David Vinhas tem 15 anos e já assinou contrato profissional.

David Vinhas, defesa central de 15 anos, assinou contrato profissional com o F. C. Porto e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O jogador, um dos destaques da equipa de juniores B, passa a estar vinculado aos dragões até 2022 e distingue-se pela envergadura física (1,87 metros), além de ser rápido e de recuperar muitas bolas.