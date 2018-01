"Têm-se percebido comportamentos do Benfica que não são razoáveis"

JN Hoje às 00:06 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques voltou a abordar o alegado financiamento do Benfica a outros clubes, nomeadamente ao Belenenses.

"Nem eu nem o F. C. Porto temos nada contra o Belenenses. Aqui o problema é um problema de transparência, que é preciso para o futebol português. Têm-se percebido uma série de comportamentos por parte do Benfica que não são razoáveis. Se são feitos às escondidas, indicia alguma coisa. Se não se deve não se teme", começou por afirmar.

O diretor de comunicação do F. C. Porto indicou o exemplo da transferência de Fredy ao Recreativo de Libolo.

"Em março de 2014, o Benfica fez um empréstimo de 600 mil euros ao Belenenses, através da figura da opção de compra de seis jogadores. Era o que o Belenenses precisaria para pagar uma dívida à Segurança Social. Se o Benfica não exercesse esse direito, o Belenenses teria de restituir o valor, havendo ainda uma penhora sobre 30% dos direitos desses jogadores. O Benfica nunca esteve interessado nesses jogadores e posteriormente vendeu um desses jogadores, o Fredy, ao Recreativo de Libolo, de Angola. Com essa venda, o Benfica ficou credor de 500 mil euros, porque o contrato entre o Belenenses e o Recreativo de Libolo diz o seguinte: o Libolo deverá transferir 100 mil euros a favor do Benfica, por expressa indicação do Belenenses. A dívida passou para 500 mil euros, que se mantém neste momento. Como se sabe? Porque a SAD do Belenenses fez um PER e consta lá essa dívida. O Benfica fez um empréstimo a um seu concorrente. Será que é razoável que haja um empréstimo às escondidas, mas a Liga não deve ter conhecimento?", questionou.

"A relação entre Belenenses e o Benfica não ficou por aí. Em março de 2015, o Belenenses voltou a ter um aperto e a precisar à volta de 600 mil euros. Mais uma vez recorre ao Benfica através da transferência do Dálcio. Em menos de um ano, injetou 1,2 milhões. O Dálcio nunca jogou no Benfica, permaneceu lá. Vão defrontar o Benfica e qual vai ser o comportamento deles? Se marcam um autogolo? Miguel Rosa e Deyverson foram para lá e supostamente eram do Belenenses, defrontavam todas as equipas menos o Benfica. Isto não é adulterar a verdade desportiva?", insistiu Francisco J. Marques.