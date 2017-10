Benfica diz que "têm sido praticados crimes no Porto Canal"

Hoje às 19:58, atualizado às 20:23 Facebook

Advogado que representa o Benfica no caso dos e-mails acusa o F. C. Porto e pede que a Justiça atue rapidamente.

João Correia, advogado do Benfica no caso dos e-mails, foi à BTV denunciar a "devassa dos meios informáticos, violência de correspondência e ofensas e injúrias à imagem e prestígio do Benfica".

"Reiteradamente têm sido praticados crimes no Porto Canal. É absolutamente essencial que o Ministério Público e a Polícia Judiciária venham aqui a esta casa e verifiquem se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade", declarou João Correia.

Adiantando "total abertura por parte do clube", o porta-voz da equipa de advogados do Benfica pediu "investigação rápida, séria, profunda e rigorosa de toda a matéria que é divulgada sistematicamente às terças-feiras no Porto Canal e que configura a prática de três crimes diferentes".

"Vamos lá chamá-los, suspender o programa, porque cada programa daqueles corresponde à prática de crimes", acrescentou João Correia, em declarações reproduzidas no site oficial das águias. O advogado diz que "o Benfica é ofendido, enxovalhado e denegrido".

"Aquilo que interessa verdadeiramente ao mundo e para a indústria do futebol é saber se aqueles e-mails têm correspondência com a prática de crimes, se esses crimes existem ou não e se determinaram uma alteração de resultados", afirmou.

"O Benfica não pode ver que os árbitros estão condicionados, porque se dão uma falta a favor do Benfica é porque isso é resultado de corrupção e se dão uma falta contra o Benfica é porque é justo e legítimo, porque o Benfica tem de ser punido. Isto não pode continuar. Arbitragem, Federação e Liga também fazem parte das entidades reguladoras", completou João Correia.