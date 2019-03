"Temos de desafiar os melhores", diz Abel Ferreira

Hoje às 13:30 Facebook

Na antevisão do jogo de sábado com o F. C. Porto, o treinador do Braga mostrou vontade de "explorar as fraquezas" dos dragões, sem deixar de elogiar o adversário.

"Para sermos melhores, temos de defrontar e desafiar os melhores e o F. C. Porto é uma das melhores equipas do campeonato. Jogar para vencer tem sido a nossa forma de estar e vamos fazê-lo do primeiro ao último segundo", afirmou Abel Ferreira, esta sexta-feira, em Braga.

Com os arsenalistas a cinco pontos da liderança do campeonato, e sem falar diretamente na luta pelo título, o técnico garantiu: "Podem contar connosco porque o caminho é este. Tem de ser passo a passo, com o mesmo objetivo de sempre. Este jogo é tão decisivo para nós como para o F. C. Porto. Vamos lutar pela posição que queremos e estamos preparados para o desafio".

Entre elogios aos dragões, Abel disse que quer "explorar as fraquezas" que o F. C. Porto também tem e marcar pela primeira vez à equipa azul e branca na presente época: "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Só com golos conseguiremos derrotar o F. C. Porto. Trata-se de uma equipa experiente, altamente competitiva e agressiva no bom sentido, à qual temos de reduzir tempo e espaço. Vive muito de bolas paradas, de atacar a profundidade e de transição".

Sobre o horário do jogo (15.30 horas), o treinador dos Guerreiros do Minho foi claro: "Se queremos convidar os adeptos a vir ao estadio, claro que isto faz bem ao futebol. Estas são as horas normais, sobretudo nos países onde o futebol é uma referência. Vamos de certeza ter uma boa casa. Futebol deve ser jogado a horas decentes".