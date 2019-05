Ten Hag: "Isto foi uma enorme crueldade"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:35 Facebook

Depois da derrota frente ao Tottenham, Ten Hag, treinador do Ajax, não escondeu a desilusão e considerou o resultado uma "crueldade".

O impensável aconteceu. Depois de ter vencido (1-0) o Tottenham na primeira mão em Londres e, esta quarta-feira, ter estado a ganhar por 2-0 em Amesterdão, o Ajax acabou por dizer adeus ao sonho da final da Champions após um hat-trick de Lucas Moura. Após o apito final, Ten Hag, técnico da equipa sensação desta edição da Champions, não escondeu o desalento.

"Fizemos uma grande exibição e tivemos algum azar. Se aquela bola do Ziyech tivesse entrado em vez de bater no poste estávamos a festejar o acesso à final. Infelizmente, isso não aconteceu e acabámos por sofrer aquele golo no final, que foi um autêntico desmancha-prazeres. Isto foi uma enorme crueldade. A nossa caminhada na prova foi espetacular e é por isso que é tão difícil aceitar a forma como fomos eliminados", disse.