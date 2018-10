"Tenho várias dores de cabeça", diz Sérgio Conceição

Arnaldo Martins Hoje às 12:52 Facebook

O treinador do F. C. Porto quer alargar a felicidade de Liga dos Campeões, após a vitória na Rússia, ao campeonato, onde os dragões recebem o Feirense, a equipa menos batida no campeonato. "Cabe-nos encontrar soluções para ultrapassar a organização defensiva do adversário".

Quatro dias depois do triunfo (3-1) sobre o Lokomotiv, o F. C. Porto volta a entrar em campo e o objetivo é claro: vencer o Feirense e retomar o caminho do êxito na Liga. "O Feirense é uma equipa que no momento defensivo sabe bem o que faz. É verdade que não tem feito muitos golos, mas também tem uma dinâmica ofensiva interessante. Vejo jogadores de qualidade e vamos ter de saber dar uma resposta", disse Sérgio Conceição, na abordagem à partida de amanhã (17.30 horas), no Estádio do Dragão.

Otávio está recuperado e Aboubakar é o único indisponível: "Tenho várias dores de cabeça. Há o Otávio e todos os outros que não jogaram na Rússia e têm a possibilidade de jogar amanhã".

O treinador comentou ainda as palavras de Felipe, que, ainda na Rússia, disse que haviam coisas a corrigir e era preciso dar um pouco mais. "Penso que o que ele quis dizer teve a ver com o jogo do Lokomotiv, mas claro que há uma vontade grande de ganhar e tentar sempre dar mais. Vimos de duas vitórias, mas é bom não esquecer que vimos de uma derrota no campeonato com o Benfica e queremos somar os próximos três pontos em disputa".

A terminar, Sérgio Conceição deixou uma palavra de apreço aos adeptos e contou um episódio: "Nesta última viagem, após o jogo, cruzei-me com dois adeptos Superdragões que vinham de Zurique e me disseram que a viagem tinha sido difícil por causa do dinheiro. Aí, senti uma verdadeira alegria por lhes termos dado a vitória, porque estes adeptos que seguem o F. C. Porto para todo o lado, de certeza, que sacrificam qualquer coisa em casa. Mesmo os que amanhã vão ao Dragão, penso que vão estar 46 mil pessoas, também sacrificam qualquer coisa para apoiar o F. C. Porto e nós temos e retribuir essa paixão com vitórias. Queria dizer isto e agradecer a estes dois rapazes que representam muito o que são os adeptos do F. C. Porto".