Tenista a lutar pela custódia do filho afastada do primeiro "Grand Slam" do ano

A bielorussa Victoria Azarenka vai falhar o Open da Austrália de ténis, anunciou a organização do torneio de Melbourne, porque está impedida de deixar a Califórnia, onde luta pela custódia do filho, de um ano.

Afastada do circuito por causa da maternidade - que a deixara de fora da edição de 2017 do Open da Austrália -, Azarenka tinha, este ano, um convite da organização, que agora será entregue à croata Ajla Tomljanovic.

"Infelizmente não pode viajar para a Austrália", referiu a organização, no Twitter, sublinhando que o Open da Austrália "é o torneio preferido" de Azarenka, que "tudo fará para regressar no próximo ano".

Azarenka, que venceu em Melbourne em 2012 e 2013 já esteve no top da hierarquia mundial do ténis, mas caiu para 208.ª do "ranking" no no final do ano de 2017, devido à maternidade e aos problemas que se seguiram com a custódia do filho.

A desistência de participar no primeiro "Grand Slam" do ano segue-se à de Auckland, Nova Zelândia, conhecida na véspera de Natal, quando ainda havia expectativas de que a situação se resolvesse até ao torneio australiano.

No centro dos problemas de Azarenka está a custódia do filho Leo, nascido em dezembro de 2016. Em 2017 acentuaram-se os problemas com o ex-companheiro, Bill McKeague, e Azarenka não pode sair da Califórnia, onde reside, enquanto não for decidido o processo de custódia.