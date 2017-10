Tenista João Sousa apura-se para terceira ronda em Antuérpia

Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português João Sousa qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final do torneio belga de Antuérpia, ao vencer o ucraniano Sergiy Stakhovsky em três sets.

João Sousa, 61.º do 'ranking' mundial, não entrou da melhor maneira no encontro e perdeu o primeiro parcial para o atual 102.º da hierarquia mundial por 7-5, mas respondeu nos dois seguintes, que venceu por duplo 6-4, num encontro com duração de 2:02 horas.

Num torneio com um quadro de apenas 28 jogadores, na terceira ronda, quartos de final, Sousa vai medir forças com o vencedor do embate entre o australiano Nick Kyrgios, terceiro cabeça de série e 20.º do mundo, e o belga Ruben Bemelmans, 98.º.