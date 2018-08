Tenista trocou de camisola em pleno court e foi advertida

JN Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

A francesa Alizé Cornet foi penalizada por trocar de equipamento dentro de court. A organização do US Open já reagiu à recente polémica.

Tudo aconteceu no encontro que colocou frente-a-frente Alizé Cornet e Johanna Larsson. Num dia em que as temperaturas rondaram os 40 graus, a tenista francesa Cornet foi penalizada por trocar de equipamento dentro do "court".



O calor extremo que se fez sentir nesta terça-feira no US Open obrigou a ativação da regra do calor permitida no circuito WTA. Cornet utilizou os 10 minutos de paragem para se "refugiar" no balneário. Depois de regressar ao court e quando estava prestes a responder ao serviço da adversária, a tenista francesa de 28 anos apercebeu-se de que tinha a t-shirt ao contrário.

Cornet não hesitou e tirou a peça de roupa para a voltar a vestir de forma correta. Foi então que o árbitro de cadeira do encontro a avisou de que tal não era permitido, procedendo à atribuição de um "aviso" por violação do código de conduta. A situação não agradou aos adeptos e já gerou muita polémica nas redes sociais.

O US Open já reagiu, esta quarta-feira, de forma muito célere.

"Todos os jogadores podem mudar a sua camisola em court, isso não é uma violação. Lamentamos o aviso dado à Cornet e já clarificámos a situação para que não se volte a repetir. Felizmente, esse aviso resultou apenas nisso e não numa multa. Se as jogadoras quiserem, poderão trocar-se num lugar com maior privacidade perto do court sem que seja contabilizado uma "pausa para ir à casa de banho", esclareceu o US Open.

Recorde-se que o torneio norte-americano fez uma revisão da sua política "anti calor", ao implementar pausas de 10 minutos em cada encontro, quer feminino, quer masculino, logo a partir dos primeiros encontros da jornada, às 11 horas da manhã.