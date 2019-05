Tenistas Tsitsipas e Djokovic jogam final do Masters 1000 de Madrid

Hoje às 12:01 Facebook

O grego Stefanos Tsitsipas, recente vencedor do Estoril Open, e o sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificaram-se no sábado para a final do torneio de ténis Masters 1000 de Madrid, em terra batida.

Tsitsipas, nono do 'ranking' ATP, superou Nadal, segundo e cinco vezes vencedor da prova madrilena, em três "sets", pelos parciais de 6-4, 2-6 e 6-3, enquanto Djokovic ganhou ao austríaco Dominic Thiem, quinto, por 7-6 (7-2) e 7-6 (7-4).

Na final de hoje, o grego vai tentar o primeiro cetro em Madrid, enquanto Djokovic procura o terceiro, depois dos triunfos em 2011 e 2016.