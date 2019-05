Teresa Oliveira apita final da Taça de Portugal Feminina

Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A árbitra Teresa Oliveira, da associação de Braga, vai dirigir a final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Valadares Gaia e Benfica, neste sábado, anunciou esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

Teresa Oliveira, de 31 anos, vai dirigir o encontro decisivo da prova, marcado para as 15 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras, entre a formação de Vila Nova de Gaia, quinta classificada da Liga feminina, e as lisboetas, que lideram a zona sul da segunda fase da 2.ª Divisão Nacional.

Hélder Malheiro vai estar no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Bruno Jesus.

Valadares Gaia, finalista vencido em 2013 e 2016, e Benfica, em ano de estreia no futebol feminino no clube,​ ​​​​​​procuram conquistar pela primeira vez o troféu.