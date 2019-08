Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:59 Facebook

Parte do teto do estádio do AZ Alkmaar - o AFAS Stadion - desmoronou, este sábado. O clube holandês partilhou, nas redes sociais, as imagens e informou estar em conversações com a Federação Holandesa e a UEFA para encontrar outro palco.