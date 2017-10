"The Guardian" coloca Pedro Neto entre os melhores da sua geração

JN Hoje às 19:17 Facebook

O jornal britânico "The Guardian" fez uma lista com as 60 melhores promessas mundiais que nasceram a partir do ano 2000 e o português Pedro Neto é um dos escolhidos.

Formado no Sporting de Braga, Pedro Neto foi considerado um dos grandes talentos do futebol mundial nascidos desde 2000. O avançado português de 17 anos foi transferido para a Lázio, no último mercado de transferências, e atualmente trabalha com a equipa de sub-20 do emblema italiano.

"Neto, que marcou no seu primeiro jogo pelo Braga depois de nove minutos em campo, tem semelhanças com Bernardo Silva, do Manchester City, um dos seus ídolos. Esquerdino, mas mais confortável a jogar no lado direito e a fletir para o meio, adora enfrentar os adversários e fazer uso da sua excelente técnica", pode ler-se na apreciação do "The Guardian".