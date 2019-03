Thiem surpreende Federer e conquista primeiro Masters 1000 da carreira

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 09:53 Facebook

O tenista austríaco Dominic Thiem venceu, no domingo, o suíço Roger Federer, na final de Indian Wells, na Califórnia, e conquistou o primeiro Masters 1000 da carreira.

O Masters 1000 de Indian Wells chegou ao fim com um novo campeão. Numa campanha absolutamente surpreendente, o austríaco Dominic Thiem agigantou-se, virou o resultado frente a Roger Federer (3-6; 6-3 e 7-5), em duas horas e dois minutos de jogo, e levou para casa o 11.ª título da carreira (o primeiro em provas Masters 1000).

Num jogo bem disputado, o primeiro set foi de domínio suíço. Com bastante agressividade na devolução logo no segundo jogo, Roger Federer surpreendeu Thiem e chegou aos 0-40. Mesmo pressionado, o austríaco salvou os três "break-points", mas cometeu dois erros seguidos que custaram a quebra de serviço. Com vantagem em 4-1, tudo parecia calmo para Roger, mas Thiem acordou e com devoluções agressivas conseguiu devolver a quebra, diminuindo a desvantagem para 4-3. Federer respondeu de imediato, pressionou e, após quatro tentativas, conseguiu um novo "break" (5-3). Sem espaço para errar, serviu com confiança e fechou o primeiro set.

No segundo set, Federer, de 37 anos, voltou a entrar melhor. O suíço podia ter feito o break ao terceiro jogo (dispôs de duas oportunidades), mas desta vez Thiem resistiu e passou para a frente do parcial. Com uma vantagem de 4-1, o austríaco manteve a eficácia no serviço e levou a decisão final para o terceiro set.

No momento de todas as decisões, o equilíbrio pautou o jogo. Ambos os tenistas mostraram consistência no serviço, mas foi Thiem quem se superiorizou na fase final. A 5-5, na única oportunidade de break que teve no set, Thiem não desperdiçou e logo de seguida fechou o encontro.

Destaque para Federer, que teve 11 oportunidades de break e concretizou apenas duas.

Já Dominic Thiem, de 25 anos, que pôs fim a uma série de dez vitórias consecutivas do suíço, vai subir à 4.ª posição do ranking, esta segunda-feira.