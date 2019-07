Tiago Dantas renova até 2024

Hoje às 19:31 Facebook

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Tiago Dantas até 2024. O médio de 18 anos fica assim vinculado por mais um ano às águias, dado que o anterior compromisso era até 2023.

Tiago Dantas fica com uma cláusula de 88 milhões de euros, igual à de Nuno Tavares que também renovou esta sexta-feira, sendo que só Gedson e Florentino têm cláusulas mais elevadas.

Tido como uma das principais promessas do Seixal, Tiago Dantas está a fazer a pré-época com a equipa principal do Benfica.