Tiago Fernandes: "Ainda não tenho a minha situação definida"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Em antevisão ao encontro frente ao Chaves, o último de Tiago Fernandes antes da chegada de Keizer, o treinador disse ainda não ter a situação no Sporting definida e deixou claro que, para ele, é a equipa leonina quem joga melhor futebol em Portugal.

"Ainda não tenho a minha situação definida, mas o que já disse é que estou sempre muito grato ao Sporting. Se hoje me reconhecem como treinador, é graças a este clube e às oportunidades que me têm sido dadas. Tenho crescido como treinador, como homem e irei continuar grato, seja qual for a minha posição. As pessoas que trabalham diariamente comigo sabem que sou muito solidário, preocupo-me com todos, não só com os que chegam mas também com quem já cá estava, sejam técnicos de equipamentos, empregadas da limpeza ou o presidente. Estou sempre pronto para ajudar", disse o treinador.

Sobre a equipa que deixa a Keizer, Tiago Fernandes mostrou-se satisfeito com o plantel.

"Sabemos, desde o primeiro dia, que o Sporting tem sempre uma equipa que pode lutar pelo título. Temos adversários que nos vão dificultar a tarefa, mas temos crescido, a equipa tem desenvolvido as capacidades e competências e o que posso dizer é que a equipa tem margem de progressão", salientou, acrescentando:

"Na minha opinião, a equipa mais preparada, mais coesa e que quer vencer é o Sporting. Aprecio uma ou outra forma de jogar do adversário, os treinadores têm demonstrado que têm capacidade, não só o Sérgio como o Abel, que estão na frente. Sabem preparar as equipas para jogar bom futebol. O que me interessa mais neste momento é a forma como estamos a jogar, pelo que fizemos nos Açores e em Londres", concluiu.