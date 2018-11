Tiago Fernandes confirma que ainda orienta equipa frente ao Chaves

JN Hoje às 22:59 Facebook

Tiago Fernandes confirmou que irá continuar responsável pela equipa do Sporting até à receção ao Chaves, no domingo, quando confrontado pelos jornalistas, em Londres, com a oficialização da contratação de Marcel Keizer como sucessor de José Peseiro no comando técnico.

"Vou orientar a equipa até ao [jogo com] Chaves e depois o Sporting irá esclarecer tudo. Estou aqui para demonstrar que sou útil para o clube. Faço-o desde que entrei nesta casa, com muito trabalho e muita dedicação. Independentemente do futuro, estou a pensar no jogo com o Chaves. Os adeptos merecem, apoiam sempre a equipa, seja em que competição for, em que cidade for", afirmou o interino dos leões, acrescentando, sobre Keizer: "Sei que é um treinador estrangeiro. Não o conheço, mas vou certamente conhecer".

Já em relação ao empate com o Arsenal, na quarta jornada do Grupo E da Liga Europa, Tiago Fernandes vincou o orgulho pelos jogadores, que cumpriram a estratégia quase na perfeição: "Tínhamos que ser rigorosos, cumprir o planeado e os jogadores fizeram-no quase na perfeição".

"Arrancar aqui um ponto foi positivo. Queríamos os três pontos, levamos um. Só uma equipa portuguesa tinha conseguido pontuar aqui", salientou.