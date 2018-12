Tiago Fernandes confirmado no Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:10 Facebook

O Chaves oficializou esta segunda-feira a contratação de Tiago Fernandes, que estava a orientar os sub-23 do Sporting. O técnico assinou contrato com os flavienses até 2019/2020.

O clube transmontano anunciou, esta segunda-feira, a saída de Daniel Ramos mas já encontrou sucessor. Tal como JN já tinha adiantado, Tiago Fernandes, que estava a treinar a equipa sub-23 do Sporting e que chegou a orientar a equipa principal dos leões após a saída de José Peseiro, estava em negociações com o Chaves. O clube de Alvalade sabia da proposta do Chaves e libertou o técnico.

Agora, é oficial. Tiago Fernandes assinou um contrato válido até 2019/2020. Atualmente, o Chaves ocupa o último lugar do campeonato e sofreu, frente ao Belenenses, a sexta derrota consecutiva na prova.