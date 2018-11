Tiago Fernandes despede-se em lágrimas do comando técnico do Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:24 Facebook

Twitter

Após o jogo com o Chaves, o último com Tiago Fernandes como treinador do Sporting antes da chegada de Keizer, o técnico interino considerou a vitória justa e explicou a emoção no final do encontro.

"Escolhi esta profissão e sei que não posso decidir o meu futuro, não sei qual vai ser. Como disse anteriormente, estou feliz no Sporting e sinto-me honrado. Em três jogos consegui duas vitórias na Liga e um empate em casa do Arsenal, para a Liga Europa. Os adeptos estão gratos por aquilo que tenho mostrado e isso deixa-me feliz. Estava emocionado no final, é normal, quando ouço o estádio a gritar o meu nome não dá para ficar indiferente", começou por dizer, abordando a chegada de Marcel Keizer, o holandês contratado para substituir José Peseiro.

"O importante agora é o novo treinador dar seguimento aos bons resultados. Não sei ainda qual vai ser o futuro, vou reunir com a direção e ver o que é melhor para todos. Mas tudo o que fiz foi porque os jogadores são fantásticos. Os resultados que conseguimos em conjunto deixam-me orgulhoso e feliz quanto ao meu futuro enquanto treinador".

Quanto ao jogo, Tiago Fernandes deixou elogios ao Chaves e considerou que o penálti a favor dos leões foi bem assinalado.

"O Chaves é uma equipa difícil, empatou com o F. C. Porto e com o Benfica por alguma razão. Não concede espaços para ligar o jogo, fecha-se bem, mas fomos pacientes e aproveitámos as oportunidades. Jogámos para ganhar, controlámos o jogo depois do 1-0 e podíamos ter feito mais. O golo do Chaves é um grande golo. O penálti é mais do que justo. O Bas Dost tentou chegar à bola e foi agarrado. O árbitro já tinha avisado para os agarrões, é um lance claro", concluiu.