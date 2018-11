Tiago Fernandes: "Faço aquilo que posso"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

Em antevisão ao encontro de quinta-feira, frente ao Arsenal, Tiago Fernandes salientou que a equipa tem uma "esperança enorme em fazer pontos". Já Bruno Fernandes, fintou a chegada de Marcel Keizer.

"Estamos preocupados connoscos e com o que podemos fazer. Disputamos todos os jogos para vencer e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos. Trouxemos mais adeptos aqui do que o Arsenal levou a Alvalade, e isso demonstra a nossa dimensão. Estão sempre connosco e queremos recompensá-los", começou por dizer o treinador dos leões.

Tiago Fernandes deixou a receita para consegui vencer, na quinta-feira, o Arsenal.

"Não estamos preocupados com as opções do treinador deles [Unai Emery], estamos preocupados com a nossa equipa. Se apresentar outros jogadores, vai apresentar jogadores frescos e com muita qualidade. Não jogamos apenas a jogar em nós, temos de ter em conta o adversário. O segredo é jogarmos à Sporting, com ambição enorme e vontade ganhar. Já conhecia a equipa do Arsenal do jogo da primeira volta. Vamos preparar-nos para o melhor Arsenal. Pensamos jogo a jogo e não no que vem a seguir", concluiu.

O técnico interino deixou elogios ao Arsenal, considerando-o uma "grande equipa" e não escondeu a satisfação por poder orientar o plantel principal.

"O Arsenal é uma excelente equipa, sabemos do seu valor. Independentemente de ainda não terem perdido no grupo, alimenta-nos a esperança de fazer pontos, porque queremos disputar o primeiro lugar. Para nós, treinadores do Sporting, todos os jogos são grandes e para vencer. Faço aquilo que posso. É um prazer estar à frente de um grupo de jogadores com grande valor e profissionalismo. Vou continuar no Sporting sempre disponível para ajudar", concluiu.

Bruno Fernandes finta novo treinador

Questionado sobre a chegada de Marcel Keizer, o médio do Sporting preferiu não comentar, desvalorizando a instabilidade no clube leonino.

"Foi o presidente do Al-Jazira a confirmar, não foi o presidente do Sporting. Neste momento, o nosso foco é no jogo. Não estamos a par disso. Neste momento, o nosso treinador é o Tiago. Vamos respeitar as ideias dele. Instabilidade? Não. Isto, na nossa profissão, é completamente normal. Nesta altura, temos o mister Tiago e não sabemos se vai continuar. Não nos foi dito nada. Os jogadores não têm preferências, quem deve escolher isso é o presidente e o clube", disse.

O Sporting defronta, na quinta-feira, o Arsenal, em Inglaterra, para a Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.