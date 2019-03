Tiago Fernandes na porta de saída do Chaves

Arnaldo Martins Hoje às 00:49, atualizado às 00:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Tiago Fernandes, técnico do G. D. Chaves, estará de saída do clube, que continua a ocupar o penúltimo lugar da tabela classificativa depois do empate (1-1) desta sexta-feira frente ao Rio Ave.

Segundo apurou o JN, José Mota é o preferido à sucessão. O treinador de 55 anos está sem clube há cerca de dois meses, altura em que saiu do Desportivo das Aves, que orientou na vitória da Taça de Portugal sobre o Sporting, na época 2017/2018.

O resultado dos flavienses frente ao Rio Ave, que defrontam o Aves na próxima jornada (17 de março), deixou ainda mais fragilizada a posição do ainda treinador.