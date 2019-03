Tiago Fernandes sai do Desportivo de Chaves

Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Desportivo de Chaves e o técnico Tiago Fernandes, o segundo da temporada, chegaram a acordo para a rescisão de contrato, anunciou o clube, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga.

"Agradecemos a Tiago Fernandes e à restante equipa técnica todo o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais", anunciou o emblema de Trás-os-Montes no seu sítio oficial de Internet.

O treinador de 37 anos tinha assumido o comando técnico do conjunto flaviense em 10 de dezembro, substituindo Daniel Ramos, que começou a temporada e agora comanda o Rio Ave, que na sexta-feira empatou 1-1 em Chaves, na abertura da ronda 25.

Em 13 jogos no principal escalão, o técnico somou três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, sendo ainda eliminado da Taça de Portugal, após derrota frente ao Desportivo das Aves, e da Taça da Liga, apesar do triunfo frente ao Varzim, do segundo escalão, na última jornada da fase de grupos.

Na presente temporada, Tiago Fernandes começou como treinador-adjunto de José Peseiro, no Sporting, sendo ainda treinador interino durante três partidas, após a saída deste e antes da chegada do holandês Marcel Kaiser.

Até à sua mudança para Trás-os-Montes, foi ainda treinador principal dos sub-23 dos "leões".

A nove jornadas do final da I Liga, o Desportivo de Chaves ocupa o 17.º e penúltimo lugar da tabela, com 21 pontos, e na próxima jornada, domingo, às 15 horas, defronta fora o Desportivo das Aves, em jogo da 26.ª jornada.