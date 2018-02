Tiago Martins arbitra receção do Sporting ao Moreirense

Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Tiago Martins vai arbitrar o jogo desta segunda-feira entre o Sporting e Moreirense, em Lisboa, da 24.ª jornada da I Liga, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No encontro marcado para as 21 horas, no Estádio José Alvalade, Tiago Martins, da associação de Lisboa, vai ter André Campos e Pedro Mota como assistentes e José Almeida como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Carlos Xistra.

O Sporting ocupa o terceiro lugar da I Liga, com 56 pontos, menos três do que o Benfica e menos oito do que o líder FC Porto, enquanto o Moreirense segue na 18.ª e última posição, com 19.

Para o embate entre Sporting de Braga e Tondela, às 19 horas, foi nomeado Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Os bracarenses seguem no quarto posto, com 49 pontos, enquanto os tondelenses ocupam o 12.º lugar, com 25.