Tiago Matos é dragão até 2022

O defesa Tiago Matos, que na última época se sagrou campeão europeu na Youth League, renovou contrato com o FC Porto até 2022, informaram hoje os 'dragões' no site oficial.

"O lateral, de 18 anos, que chegou em 2010 à formação portista, representou a equipa de sub-19 na última temporada, contribuindo para as conquistas da UEFA Youth League e do campeonato nacional", assinalou o FC Porto, que venceu o Chelsea na final da prova continental por 3-1, num jogo em que o defesa foi suplente não utilizado.

O jogador foi totalista em cinco jogos da fase de grupos da Youth League, competição que replica nos juniores o modelo da Liga dos Campeões, e jogou ainda as meias-finais, em que o F. C. Porto bateu os alemães do Hoffenheim, por 3-0, com um golo de Tiago Matos.

"Sempre estive na formação, cresci nesta casa. Sempre fui adepto do F. C. Porto e já jogo no clube desde pequenino. Não podia pedir melhor. É um orgulho continuar a vestir esta camisola e estou muito contente por renovar contrato com o clube do meu coração", disse o defesa, citado pelo clube.