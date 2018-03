Tiago Monteiro ainda não recuperou e adia início da época no WTCR

Hoje às 10:53 Facebook

Tiago Monteiro ainda não recuperou totalmente do violento acidente em que esteve envolvido em setembro, durante uma sessão de testes em Barcelona, e adiou o início da época enquanto piloto oficial da Honda no campeonato do mundo de carros de turismo FIA WTCR.

Em comunicado, a assessoria de imprensa do atleta revelou que Tiago Monteiro não vai competir na etapa de Marrocos, no fim de semana de 6 a 8 de abril, não existindo previsão sobre quando poderá regressar às pistas.

"Sabia que esta era uma possibilidade. O corpo humano não é uma ciência exacta. Apesar de estar a recuperar a minha condição física, infelizmente o mesmo ainda não aconteceu a 100% com a capacidade ocular", refere o piloto português.

Reconhecendo que o regresso à competição "não é possível para já", Monteiro mostra-se triste, mas disposto a continuar a apoiar a equipa a partir de fora.

O piloto português, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 7 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC de 2017, quando o liderava.