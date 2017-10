JN Hoje às 16:52 Facebook

Ainda a recuperar de um grave acidente em Barcelona, o piloto luso não vai poder participar na jornada do WTCC, na China.

Ao contrário do esperado, o português Tiago Monteiro não vai poder alinhar na China. O piloto recupera, ainda, de um violento acidente em Barcelona e, após realizar mais exames médicos, concluiu-se que seria demasiado arriscado para o piloto deslocar-se e participar na prova. Assim, será substituído por Gabriele Tarquini, amigo e ex-companheiro de equipa.

O piloto português vai continuar assim o seu programa de recuperação médica com o intuito de alinhar, de 27 a 29 de outubro, na jornada do WTCC no Japão.

Em entrevista ao canal oficial do WTCC, Tiago Monteiro explicou como ocorreu o acidente e como tem sido o período de recuperação.