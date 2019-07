Eduardo Pinto Hoje às 19:28 Facebook

Menos de dois anos depois de ter sofrido um acidente que quase lhe custou a vida, Tiago Monteiro viveu, este domingo, um dos dias mais emocionantes da longa carreira, ao vencer a Main Race da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). E Vila Real voltou a emocionar-se com o hino nacional.

Em setembro de 2017, numa altura em que liderava o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo e era o grande favorito ao título - competição que, entretanto, deu lugar ao WTCR -, o piloto portuense sofreu um acidente a grande velocidade durante os testes em Barcelona. Monteiro chegou a estar em coma e seguiu-se uma longa e dolorosa recuperação.

O piloto da Honda nunca deixou de acreditar que era possível voltar à competição e fê-lo ainda em 2018 - no Japão -, antes do regresso a tempo inteiro este ano. Ainda ao volante de um Honda Civic, os resultados não estavam a ser os melhores, mas tudo mudou este domingo, e logo em "casa".

Depois de ter sido o segundo mais rápido na qualificação e ter obtido o 10.º lugar na corrida 2, Monteiro partiu de segundo para a terceira corrida do programa e beneficiou de um problema mecânico do companheiro de equipa Attila Tassi para voltar a vencer em Vila Real, palco onde também subiu ao lugar mais alto do pódio em 2016.

"Incrível, é difícil de descrever o que se sente ao ganhar aqui...", começou por dizer Tiago Monteiro, às televisões que transmitiram a prova, mal saiu do carro. "Vocês não imaginam o esforço que tive de fazer para estar aqui. O sofrimento e a coragem que foram precisos", acrescentou, visivelmente emocionado.

"Depois do acidente de há dois anos... alguém estava a olhar por mim enquanto estive no hospital e também me protegeu hoje. O Attila podia ter vencido, era justo, mas as corridas são assim. Vivi um dos anos mais difíceis da minha vida, mas toda a luta pela qual passamos - eu, a minha família, equipa, médicos, mecânicos, todos - valeu a pena. E, claro, o público de Vila Real merecia tanto esta vitória", finalizou Monteiro, antes de dar abraços plenos de emoção ao pai e ao filho.

E Vila Real, claro, voltou a brilhar no momento do hino, como fez questão de destacar o organizador do WTCR.