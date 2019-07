Tiago Monteiro vence terceira corrida do WTCR em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Vila Real está em êxtase. Tiago Monteiro venceu, este domingo, a corrida principal da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e repetiu o sucesso de 2016, quando ganhou a corrida principal do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC).

O piloto do Porto arrancou na segunda posição para a última corrida, de 14 voltas, atrás do colega de equipa e jovem húngaro Attila Tassi. Mas Monteiro passou para a frente na curva da Araucária, quase no final da terceira volta, logo seguido de perto por Yvan Muller (Lynk & Co), com a Tassi a cair para terceiro e a seguir para quinto.

Tiago Monteiro deixou os portugueses com água na boca, sonhando repetir a festa de há três anos, logo pela manhã quando falhou a "pole position" por uma unha-negra. No final fizeram a festa que promete durar toda a tarde, repetindo a festa do pódio apoteótica emoldurada por milhares de

pessoas a cantar o hino nacional.

O espanhol Mikel Azcona (Cupra) venceu esta tarde a segunda corrida, em que Tiago Monteiro acabou em 10º.

Ainda no carro e em comunicação com a boxe, Monteiro não escondeu a emoção. "Obrigado, muito obrigado. Foi tão difícil estar aqui... Vocês sabem o que estes dois anos me custaram", disse o português em lágrimas.