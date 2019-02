Tiago Sá renova com o Braga até 2023

JN Hoje às 17:51 Facebook

O Braga anunciou, esta sexta-feira, o acordo para a renovação do contrato do guarda-redes Tiago Sá. O novo vínculo é válido até junho de 2023.

Tiago Sá, guarda-redes do Braga, chegou a acordo para a renovação do contrato até 2023, mantendo-se, assim, no clube que sempre representou na carreira até agora.

"Significa o concretizar de um sonho de criança. Significa também que o trabalho foi bem feito desde que aqui cheguei, que estou hoje num momento estável e que consegui afirmar-me no plantel principal e na equipa. Estou muito feliz por isso, porque sempre foi esse o meu objetivo", afirmou o guarda-redes de 24 anos, em declarações ao site do clube.

"Espero fazer muitos jogos, continuar num bom momento, trabalhar muito e, a nível coletivo, conseguir novas conquistas, se possível o sonho que todos temos no clube", acrescentou.

Refira-se que Tiago Sá conquistou a titularidade na baliza do Braga esta temporada, após a lesão de Matheus. Até ao momento, o guardião formado no clube minhoto esteve presente em 17 jogos, todos referentes ao campeonato.