Time coloca Salah no top 100 das personalidades mais influentes

À atenção de Pepe, Felipe e Militão. Já agora, também de Danilo... Segundo a revista americana Time, o atacante egípcio Mohamed Salah, uma das estrelas do Liverpool que comparecem esta quarta-feira no Estádio do Dragão, está entre a centena de personalidades mais influentes do mundo.

Nesta centena de importantes personalidades, a Time coloca diversos desportistas, entre os quais o atacante Mohamed Salah. A figura de proa dos "reds" até tem direito a figurar na capa de uma das seis edições da revista previstas para o anúncio deste "ranking" mundial de gente predominante.

Além do egípcio, só mais um nome do futebol, o da futebolista americana Alex Morgan, tem a honraria de entrar neste grupo restrito.