Avançado grita "até o céu é azul" cada vez que marca um golo com a camisola dos dragões.

O avançado Tiquinho Soares respondeu a várias perguntas dos adeptos do F. C. Porto e revelou algumas curiosidades sobre a carreira.

Numa conversa descontraída, aos canais de informação do clube, o avançado prometeu "cortar a barbicha" se os dragões conquistarem o campeonato e confessou que nem dormiu quando soube do interesse do F. C. Porto.

Veja a conversa abaixo: